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Среда, 1 июля 2020, 12:52 мск

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Путин не боится коронавируса: он проголосовал без маски и перчаток

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин принял участие во всероссийском голосовании по поправкам к Конституции, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства в первой половине дня приехал на избирательный участок №2151 в здании Российской академии наук в Москве, где он традиционно голосует на выборах. Путин был без маски и перчаток. Он показал паспорт, получил бюллетень, сделал в нем отметку и опустил в урну.

Президента РФ на избирательном участке засняли камеры видеонаблюдения. Перед прибытием Путина помещение обработали. На кадрах трансляции с участка видно, что за несколько минут до появления президента из помещения вывели всех сотрудников УИКа, принесли аппарат, похожий на кварцевую лампу. Аппарат работал некоторое время – были видны вспышки, после чего сотрудники вернулись на места, а затем в помещение зашел президент.

Голосование по изменениям, вносимым в Основной закон РФ, из-за ситуации с коронавирусом растянули с 25 июня по 1 июля.

Москва, Наталья Петрова

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