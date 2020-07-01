Тува ставит рекорд по явке на голосовании по Конституции – опередила Чечню

В России самая высокая явка на голосовании по поправкам к Конституции зафиксирована в Туве. На 15:00 по местному времени в республике проголосовали 92,36% избирателей, следует из данных системы ГАС «Выборы».

На втором месте – Чечня (на 10:00 мск 85,89% проголосовавших). У Чеченской республики есть шанс обогнать Туву, поскольку плебисцит там еще в самом разгаре.

Третье место у Кемеровской области – к 15:00 местного времени в регионе проголосовали 84,03% избирателей.

Самая низкая явка на 10:30 мск отмечается в Мурманской области – 32,68%.

В целом по России явка на 12:00 мск составила 57,43%.

Голосование уже завершилось на Камчатке, Чукотке, а также в Магаданской и Сахалинской областях. Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени. На Камчатке явка на 18:00 составила 42,5%, на Чукотке – 73,69%, в Магаданской области – 51,97% и на Сахалине – 65,09%.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.07.20

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