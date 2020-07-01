Село в Приморье проголосовало против поправок к Конституции, а на ряде участков во Владивостоке против высказались 44-48% (ПРОТОКОЛЫ)

В Приморском крае обнаружилось село, жители которого проголосовали против поправок к Конституции. Речь идет о селе Прохоры Спасского района, сообщает движение в защиту прав избирателей «Голос».

Координатор движения в Приморье Андрей Гусев опубликовал в своем Facebook итоговый протокол участковой комиссии № 3226 в Прохорах. В документе говорится, что в голосовании приняли участие 1153 местных жителя, из них поправки поддержали 502 человека, высказались против – 632 (почти 55%).

Еще один приморский активист, член местного отделения Партии Роста Кирилл Батанов разместил в своем Facebook итоговые протоколы с нескольких участковых избирательных комиссий во Владивостоке, из которых следует, что число проголосовавших за изменения в Конституции лишь ненамного превысило количество тех, кто проголосовал «против».

Так, согласно данным из итогового протокола УИК №540, в плебисците участвовали 636 избирателей из 2274, включенных в список участников голосования, из них поправки поддержали 353, против высказались – 274 (около 44,5%).

В итоговом протоколе УИК №545 зафиксировала минимальная разница между теми, кто проголосовал «за» и «против»: в поддержку поправок высказались 245 избирателей, не согласились с ними – 231 (около 48,7%), всего проголосовали 478 избирателей из 2018-ти, включенных в списки участников плебисцита.

Обновлено. Во Владивостоке на участке №904 большинство избирателей проголосовали против поправок к Конституции. «За» высказались 409, против – 442. Всего в плебисците приняли участие 862 избирателя из 2202, включенных в списки участников голосования.

Отметим, что явка по Приморскому краю на 18:00 составила 59,22%, следует из данных системы ГАС «Выборы». Согласно первым данным ЦИК РФ, за принятие поправок к Конституции проголосовали 73,7% жителей Приморья, против – 25,5%.

В целом по России по итогам обработки 3,23% протоколов за изменения Конституции отдали голоса 70,36% избирателей, против – 28,6%. Явка по стране на 17:00 мск превысила 62,89%.

Владивосток, Наталья Петрова

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