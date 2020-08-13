ЦИК Белоруссии обнародовал уточненные итоги президентских выборов

Центральная избирательная комиссия Белоруссии обнародовала уточненные результаты президентских выборов в Минске. Согласно предварительным данным, действующий президент Александр Лукашенко получил 64,49% голосов избирателей, Светлана Тихановская – 14,92%. В целом по республике главу государства поддержали 80,08%.

Как передает РБК, кандидата в президенты Белоруссии, депутата нижней палаты парламента Анну Канопацкую в Минске поддержали 3,2% избирателей, глава партии «Грамада» Сергей Черечень получил 2,05%, сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев – 1,93%. Еще 10,01% отдали голоса против всех кандидатов.

Самые высокие результаты у Тихановской в Минске (14,92%) и Гродненской области (13,81%), при этом в последней Лукашенко все же поддержало 78,72%. Максимальный результат за действующего президента получен в Могилевской области – 88,06% избирателей.

В целом по республике Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, это 4,6 млн человек. Тихановскую поддержало 10,09%, или 587,4 тысячи граждан. Против всех проголосовало 4,6%.

Все четверо соперников Лукашенко подали жалобы в ЦИК, потребовав признать недействительными результаты выборов. При этом пришедшая с жалобой в здание ЦИК Тихановская пропала на несколько часов, после чего стало известно, что она уехала в Литву. В появившемся в провластных СМИ видеообращении она призвала своих сторонников отказаться от уличных протестах. В МИД Литвы заявили, что запись была сделана под давлением.

Как сообщал «Новый День», объявление ЦИК республики предварительных итогов выборов спровоцировало серьезные протесты внутри страны. Участники несанкционированных митингов уверены, что результаты сфальсифицированы, а в действительности победа досталась кандидату от оппозиции Светлане Тихановской. Силовики жестко разгоняют протестующих, используя не только слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули, а также боевые патроны. С 11 августа к протестам присоединились белорусские заводы и предприятия, которые один за другим объявляют бессрочную забастовку.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 13.08.20

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