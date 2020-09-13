«Сколько стоит совесть?» Протестные акции охватили всю Белоруссию

В Белоруссии, где сегодня вновь проходят массовые акции протеста, силовики начали жестко разгонять и задерживать участников шествий. Так, в районе проспекта Независимости и на улице Немига в Минске ОМОН рассеял несколько тысяч человек, не менее десяти задержано. Несмотря на это, большей части протестующих удалось дойти до стелы «Минск – город-герой». Очевидцы сообщают о 150 тысячах протестующих в столице Белоруссии. Несанкционированные митинги проходят и в других городах страны.

В районе проспекта Независимости после полудня силовики задержали около десяти человек, которые шли в колонне с бело-красно-белыми флагами. После того как шествие свернуло на проспект Машерова в сторону стелы «Минск – город герой», группа силовиков оттеснила часть граждан обратно, люди бросились спасаться в прилегающих дворах, однако несколько участников протеста были задержаны, передает РИА «Новости». Кроме того, несколько тысяч человек силовики разогнали на улице Немига в центре Минска, люди намеревались проследовать к резиденции президента Александра Лукашенко.

По информации белорусского портала Тut.by, к 15:00 МВД республики заявляло о 250 задержанных. Акции протеста проходят также в Бресте, Гродно, Барановичах, Гомеле, Могилеве, Витебске и других населенных пунктах страны. Так, в Витебске милиция пыталась перекрыть путь колонне в центр города, но протестующие прорвали заграждение. Силовики там сумели задержать только одного мужчину. В Минске ГАИ перекрыла проспект Пушкина, там пропускают только общественный транспорт, машины сигналят. В Могилеве горожане идут мимо стоящих вдоль улицы силовиков и скандируют «Сколько стоит совесть?»

Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые народные протесты и забастовки против фальсификации итогов президентских выборов. В первые дни силовики жестко разгоняли протестующих, применяя слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты и даже боевые патроны. Более 200 человек оказалось в больницах, медики рассказывали о тяжелораненых. Около 7 тысяч человек было задержано, многие были серьезно избиты ОМОНом при задержании, в автозаках и ИВС.

В Евросоюзе не признали президентские выборы в Белоруссии, и объявили о новых персональных санкциях для ответственных за насилие и фальсификацию выборов в стране.

Минск, Татьяна Дорофеева

Минск. Другие новости 13.09.20

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