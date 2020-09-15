«Не вот эти $1,5 млрд, которые предложила восточная страна»: белорусская оппозиция назвала цену «демократизации»

Белорусская оппозиция ждет от Евросоюза «помощь» в размере $3-4 млрд на восстановление экономики и «демократизацию». Об этом заявил член президиума координационного совета оппозиции республики Павел Латушко.

«Мы ожидаем (от ЕС) фактически план действий по поддержке демократизации Белоруссии с точки зрения того исторического момента, когда мы станем действительно на путь строительства демократической Белоруссии. Здесь должен быть пакет мер, не вот эти 1,5 миллиарда долларов, которые предложила восточная страна, а реальной финансовой помощи для стабилизации экономической ситуации в пределах трех-четырех миллиардов», – цитирует его слова РИА «Новости».

Латушко отметил, что это – «оценки сравнительного характера». Чтобы сказать точную цифру нужно совету нужно получить доступ к данным Минфина и Минэкономики Белоруссии. При этом он отметил, что страна нуждается в реструктуризации долгов, которые серьезно давят на экономику.

«Доступность долгосрочных кредитных ресурсов при одновременном проведении экономических реформ и помощь проведения этих экономических реформ, конечно, будет необходима со стороны Европейского союза», – сказал Лашутко.

При этом оно заявил, что те $1,5 млрд, которые «восточная страна» – Россия – гарантирует Белоруссии – это «перекладывание денег из одного кармана России в другой карман России» и спасение от дефолта в краткосрочной перспективе, до октября-ноября, отмечает «Коммерсантъ».

Как сообщал «Новый День», президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. Действующий президент страны Александр Лукашенко, по данным ЦИК, получил 80% голосов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжаются более месяца.

Напомним, в августе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала, что комиссия направит €53 млн «наиболее уязвимым людям и гражданскому обществу» Белоруссии в обход властей страны. Накануне президент России Владимир Путин в ходе встречи с Лукашенко в Сочи сообщил, что Москва предоставит Минску кредит в размере $1,5 млрд.

Минск, Мария Вяткина

Минск. Другие новости 15.09.20

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