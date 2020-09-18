Белгородский губернатор уходит в отставку после 27 лет работы

Глава Белгородской области Евгений Савченко объявил, что уходит с поста. Об этом сообщается на сайте областного правительства. Губернатор правил регионом с 1993 года.

«Евгений Савченко проинформировал участников встречи (с руководителями органов власти региона) о принятом им решении досрочно прекратить полномочия губернатора Белгородской области в связи с избранием депутатом Белгородской областной Думы, а также о том, что им сегодня написано соответствующее заявление на имя президента Российской Федерации Владимира Путина», – говорится в сообщении.

22 сентября состоится первое заседание Белгородской областной думы, на котором будет рассмотрен вопрос о наделении Савченко полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ – представителя от регионального законодательного собрания

Савченко возглавлял Белгородскую область с 1993 года. В 2017 году он в очередной раз одержал победу на выборах, набрав 69,29% голосов избирателей.

Белгород, Зоя Осколкова

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