Белгородского губернатора дума отправила в сенаторы

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Белгородской области Евгения Савченко, сообщает пресс-служба главы государства.

«В связи с заявлением губернатора Белгородской области Савченко о досрочном прекращении полномочий постановляю: принять отставку губернатора Белгородской области Савченко по собственному желанию. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», – указано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Отметим, что 70-летний Савченко до сегодняшнего дня являлся лидером среди глав российских регионов по длительности пребывания у власти, он возглавлял область с 1993 года. 17 сентября он сообщил о желании уйти с поста губернатора. Депутаты Белгородской областной думы единогласно проголосовали за назначение Савченко сенатором.

Белгород, Иван Гридин

Белгород. Другие новости 22.09.20

Вашингтонское соглашение: спецпредставитель Трампа обещает сербам новые рабочие места. / Эксперты: перенос праймериз ЕР может иметь скрытые причины. / На довыборы в ЕГД выдвинулся полный тезка лидера свердловских «эсеров». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»