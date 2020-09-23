«Отравили или отравился сам»: инцидент с Навальным дошел до ООН

Президент Франции Эммануэль Макрон в видеовыступлении на Генассамблее ООН призвал Россию немедленно пролить свет на случившееся с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Он предупредил о недопустимости пересечения «красных линий».

«Я еще раз хочу отметить здесь, что Россия должна пролить свет на попытку покушения на политического оппонента с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок», – заявил Макрон, указав на необходимость быстрого ответа Москвы (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, Франция «не будет мириться с применением химического оружия в Европе, России или Сирии».

Французский лидер предупредил о готовности решительно действовать в связи с инцидентом с Навальным, если будет пересечена «красная линия».

Позднее президенты Латвии и Литвы Эгилс Левитс и Гитанас Науседа в своих видеообращениях к Генассамблее ООН призвали провести независимое международное расследование инцидента с Навальным. «Лица, причастные к этому, должны понести ответственность», – цитирует слова президента Латвии ТАСС. Лидер Литвы со своей стороны заявил, что нужно «найти и наказать виновных» для «сохранения международного порядка».

Тем временем французское издание Le Monde опубликовала материал о состоявшемся 14 сентября телефонных переговорах французского лидера и президента России. По данным газеты, в ходе разговора Владимир Путин якобы высказал идею, что Навальный мог принять яд сам, отметив, что «Новичок» менее сложный в изготовлении, чем это кажется. Также российский президент рассказал, что расследование инцидента с Навальным в России не начинают только из-за того, что Германия и Франция не предоставляют результаты его анализов российским экспертам. Кроме того, как уверяет газета, Путин предположил изучить другие вероятные версии отравления, в том числе связанные с Латвией, в которой живет один из создателей «Новичка». Однако, по сведениям издания, Макрон отверг версию про самостоятельное отравление оппозиционера и про «латвийский след».

Кремль и Елисейский дворец пока не отреагировали на эту публикацию. Материал уже прокомментировал Навальный в своем инстаграме. «Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне «Новичок». Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому», – высмеял оппозиционер версию о «самостоятельном отравлении» . «Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти «пожил достаточно», – вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведешь, – отметил Навальный. – В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился». «Провокация не удалась!», – подытожил он.

Как сообщал «Новый День», оппозиционному политику стало плохо утром 20 августа на борту самолета из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Политика с признаками острого отравления госпитализировали в реанимацию. Навальный впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. Его соратники обратились к следователям с требованием возбудить уголовное дело о посягательстве на жизнь и потребовали перевезти его в зарубежную клинику.

Из-за запрета омских врачей на транспортирование оппозиционер оказался в берлинской клинике только 22 августа. Российские врачи диагностировали у Навального нарушение обмена веществ. Власти Германии в свою очередь заявили об отравлении нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Позже специальные лаборатории в Швеции и Франции подтвердили результаты проведенных в Германии исследований анализов Навального.

В Кремле неоднократно заявляли о готовности российской стороны к всестороннему сотрудничеству с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального. Генпрокуратура отправила официальные запросы, однако Берлин пока не дал ответов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.09.20

Вопрос о ежегодном отчете спикера гордумы перед депутатами сняли с повестки. / Строящие «Северный поток – 2» суда оставили без страховки. / Москва должна официально попросить о подаче воды в Крым – украинский дипломат. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»