МИД России отреагировал на поствыборные протесты в Киргизии

МИД России выступил с заявлением по ситуации в Киргизии, сложившейся после парламентских выборов, результаты которых впоследствии были признаны недействительными ЦИК республики.

«В складывающихся обстоятельствах приоритетом должно оставаться поддержание условий для дальнейшего демократического развития Киргизской Республики в рамках ее конституции и законодательства. Надеемся на скорейшее разрешение кризисной ситуации в правовом поле, путем переговоров и без применения силы», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади призвали все политические силы Киргизии «проявить мудрость и ответственность в целях сохранения внутренней стабильности и безопасности».

Как сообщал «Новый День», в понедельник, 5 октября, ЦИК Киргизии обнародовал предварительные итоги пошедших днем ранее выборов в парламент страны, согласно которым в законодательный орган прошли партии «Биримдик» (24,52% голосов), «Мекеним Кыргызстан» (23,89%), «Кыргызстан» (8,73%) и «Бутун Кыргызстан» (7,11%). Остальные 12 партий, участвовавшие в выборах, не смогли преодолеть барьер в 7% голосов, необходимый для получения мандатов.

Вечером 5 октября несогласные с итогами выборов в Киргизии вышли на митинг в центре Бишкека. Несколько тысяч сторонников партий, не прошедших в новый состав парламент, потребовали отменить итоги голосования и провести повторные выборы. Протестующие обвинили действующую власть в применении административного ресурса и подкупе избирателей. Акция протеста переросла в столкновения с правоохранителями. Ночью протестующие захватили Белый дом, где находятся парламент и администрация президента Киргизии, а утром – здания правительства страны и мэрию Бишкека. Кроме того, они освободили из СИЗО экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Также протестующие добились освобождения из колонии еще несколько политических деятелей, своих прежних лидеров.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее в стране попыткой захвата власти, но заверил, что власти контролируют ситуацию в стране. При этом он допустил возможность отмены итогов выборов.

Позже стало известно, что ЦИК страны признал итоги выборов недействительными. Как ожидается, в течение двух недель Центроизбирком назначит новые выборы в парламент страны.

Тем временем восемь партий образовали координационный совет, который призвал действующий состав парламента Киргизии сформировать новое правительство. В среду, 7 октября, парламент рассмотрит выдвинутых оппозицией кандидатов на пост временного главы кабмина.

Для предотвращения мародерства на фоне протестов в Киргизии отключили банкоматы и изъяли из них всю наличность. В Союзе банков республики заявили, что банкоматы и банковские офисы могут возобновить работу к 7 октября, передает «Sputnik Киргизия».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 06.10.20

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