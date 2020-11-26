«Мы сидим с ним, как привязанная собака»: в Киргизии хотят лишить русский язык статуса официального

Член Конституционного совещания Киргизии, общественный деятель Садирдин Торалиев выступил с предложением лишить русский язык статуса официального, так как жители страны «привыкли к нему и сидят с ним, как привязанная собака».

По его мнению, необходимо в Конституции «оставить государственным языком только кыргызский язык», а остальные языки «развивать другими законами», сообщает агентство 24.kg.

«У русского официальный статус. Мы привыкли к нему и сидим с ним, как привязанная собака. Такого не должно быть», – подчеркнул член совещания.

По словам Торалиева, в Киргизии необходимо создавать условия для развития кыргызского языка, чтобы «в будущем не потерять его». Он уверяет, что молодежь уже не разговаривает на родном языке.

«Почему не учат кыргызский? Потому что нет потребности в нем. Нужно создать ее. Только тогда все начнут учить и разговаривать на кыргызском», – заключил общественник.

Конституционное совещание в Киргизии было создано в ноябре для всестороннего обсуждения проекта новой Конституции страны. В него вошли 89 человек, в том числе представители научного сообщества, гражданского общества, неправительственных организаций, парламентарии, юристы, политологи.

Как сообщал «Новый День», в Киргизии после парламентских выборов, прошедших 4 октября, случились массовые протесты, переросшие в беспорядки и столкновения с силовиками. Протестные акции устроили сторонники партий, которые не прошли в парламент. ЦИК решил признать итоги голосования недействительными. Протесты в итоге закончились отставкой президента Киргизии. Досрочные выборы главы государства назначены на 10 января 2021 года.

Бишкек, Наталья Петрова

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