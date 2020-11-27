В Киргизии решили оставить русский язык официальным

Конституционное совещание (КС) Киргизии отвергло инициативу лишить русский язык статуса официального. Об этом сообщил руководитель секции «Права и свободы человека и гражданина» КС Нурлан Шерипов.

По его словам, были высказаны различные предложения, однако Конституционное совещание решило сохранить в Основном законе кыргызский язык государственным, русский – официальным языком страны. Таким образом, русский язык остается официальным, подчеркнул Шерипов, передает издание 24.kg.

Накануне член КС, общественный деятель Садирдин Торалиев выступил с предложением лишить русский язык статуса официального, поскольку жители страны «привыкли к нему и сидят с ним, как привязанная собака». Он полагает, что в Конституции нужно «оставить государственным языком только кыргызский язык», а остальные языки «развивать другими законами».

Конституционное совещание в Киргизии было создано в ноябре для всестороннего обсуждения проекта новой Конституции страны. В него вошли 89 человек – представители научного сообщества, гражданского общества, неправительственных организаций, парламентарии, юристы, политологи.

Напомним, в Киргизии после парламентских выборов, прошедших 4 октября, начались массовые протесты, переросшие в беспорядки и столкновения с силовиками. Протестные акции устроили сторонники партий, которые не прошли в парламент. ЦИК признал итоги голосования недействительными. Протесты в итоге закончились отставкой президента Киргизии. Досрочные выборы главы государства назначены на 10 января 2021 года.

Бишкек, Наталья Петрова

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