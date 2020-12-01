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Вторник, 1 декабря 2020, 13:47 мск

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Высказывания Навального в эфире «Эха Москвы» проверят на экстремизм

Следователи организовали проверку высказываний оппозиционера Алексея Навального в эфире радио «Эхо Москвы», сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале не стал комментировать эту информацию.

Эфир с Навальным проверят на наличие признаков публичных призывов к экстремистской деятельности (ч.2 ст.280 УК). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет или принудительных работ на тот же срок.

Возбуждение уголовного дела маловероятно, рассказал «Интерфаксу» источник в силовых структурах. «Высказывания носили вероятностный характер, экспертам будет непросто признать их призывом», – сказал он.

Навальный в эфире радиостанции 27 ноября разъяснял предложенную им в начале пандемии коронавирусной инфекции нового типа программу «5 шагов для России», в которой были изложены меры по поддержке населения и бизнеса страны. Он также критиковал власть за неэффективность.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.12.20

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