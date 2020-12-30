Владимир Путин подписал пакет меняющих многое законов

Президент России Владимир Путин сегодня, 30 декабря, подписал целый ряд законов, которые отразятся на жизни многих граждан. «Новый День» подготовил обзор на наиболее значимые из них.

Реновация

Так, в частности, глава государства утвердил право утверждения сноса многоквартирных домов в случае положительного решения двух третей жильцов о включении дома в такую программу.

СМИ

Также подписан закон о том, что представители СМИ, освещающие публичные мероприятия, должны соблюдать все обязанности и запреты, предусмотренные для участников митингов, демонстраций, шествий и пикетирований. В частности, журналистам запрещено проводить агитацию в поддержку или против целей публичного мероприятия. Им запрещено выступать в роли организаторов таких мероприятий, участвовать в обсуждении и принятии решений.

В то же время Путин подписал закон об ответных санкциях за цензуру в отношении российских СМИ на иностранных интернет-платформах. Закон вводит статус «владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России».

Табак

Президент утвердил закон о единой минимальной цене на табак, которую будет устанавливать правительство. Дешевле установленной цены табак нельзя будет продавать, делать скидки на него тоже. Также вступает в силу запрет перевозки по территории России более 200 немаркированных сигарет.

Иноагенты

Согласно новому закону о физических лицах – иностранных агентах иноагентами признаются те физлица, которые получают иностранное финансирование на политическую деятельность. Также иностранными агентами будут признаны незарегистрированные политические некоммерческие организации с иностранным финансированием. Новый закон запрещает иноагентам занимать государственные должности, но члены этих организаций смогут входить в общественные советы при федеральных ведомствах. Кроме того, СМИ теперь обязаны помечать материалы иноагентов.

Регулирование цен

Также Владимир Путин подписал закон, который дает правительству право самостоятельно регулировать цены на социально значимые продукты, в случае такой необходимости. «В целях стабилизации розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на территории субъекта РФ правительство РФ вправе устанавливать на такие товары предельные розничные цены на срок не более 90 календарных дней», – говорится в законе.

Молодежь

Еще одним законом Путин закрепил возраст российской молодёжи – до 35 лет включительно. В документе говорится, что возрастная группа, относящаяся к категории «молодёжь», – это лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

Единый номер 112

Кроме того российский лидер подписал закон о введении единого номера 112 для вызова экстренных служб. Цели инициативы – снизить ущерб и потери от происшествий и ЧС, а также разграничить полномочия в области эксплуатации «Системы 112».

Электронная подпись

Президент также подписал закон, предусматривающий введение штрафов до 300 тыс. рублей для операторов выдачи ключей простой электронной подписи за нарушение установленных правил, включая нарушение конфиденциальности ключа и взимание платы за его создание.

Биологические угрозы

Также стоит упомянуть, что Владимир Путин подписал закон о мерах государственного регулирования в области обеспечения биологической безопасности РФ. Теперь в российском законодательстве закреплены понятия, связанные с биологической безопасностью, основы государственной политики в области ее обеспечения и полномочия государства по защите населения и окружающей среды от биологических угроз и их предотвращению, мониторингу биологических рисков.

Теперь будут исключены бесконтрольное применение антимикробных лекарственных препаратов, будет идти учет их производства, потребления и перемещения через госграницу РФ, а также отпуск антимикробных лекарственных и ветеринарных препаратов по рецепту.

Блокировка счетов

Еще одним законом, подписанным Путиным, российские банки потеряли право блокировать счета клиентов без уважительной причины. Теперь финансовые организации не смогут ограничивать доступ к счетам без обоснования причин. Банковские продукты должны быть открыты для новых операций даже в том случае, если у их владельца нет подтверждающих документов. Это исключит случаи, когда бытовые транзакции приводили к заморозке денежных средств.

Москва, Иван Гридин

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