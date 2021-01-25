В России возбуждено два десятка уголовных дел после протестов 23 января

Во Владивостоке возбудили уголовное дело после несанкционированной акции в защиту оппозиционного политика и блогера Алексея Навального. В целом по России, по данным правозащитников, возбуждено почти два десятка уголовных дел по следам субботних протестов.

Группе протестующих во Владивостоке вменяется ч. 1 ст. 267 УК РФ (Умышленное блокирование дорог, объектов транспортной инфраструктуры либо воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщение, создающее угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан). Об этом сообщает краевое управление МВД РФ. По данным ведомства, из-за действий участников несогласованной акции машины скорой помощи не могли проехать на четыре срочных вызова, в том числе к 9-месячному ребенку.

«Граждане в период с 14:30 до 17:20 заблокировали улицы, относящиеся к объектам транспортной инфраструктуры Владивостока, и воспрепятствовали движению транспортных средств на улично-дорожной сети города», – говорится в сообщении полиции. Согласно заявлению диспетчеров скорой помощи, которое приводит УМВД, «с 14:00 скорая не могла проехать на четыре срочных вызова, один из которых был к 9-месячному ребенку, а также к тяжелым больным с пневмонией». Все четыре машины простояли в пробке около трех часов, отметили диспетчеры.

Добавим, что статья об умышленном блокировании транспортных коммуникаций предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей, либо обязательных или принудительных работ, либо лишение свободы до одного года.

Аналогичное уголовное дело из-за перекрытия дорог и тротуаров было возбуждено в Москве.

Ранее управление Следственного комитета России по Приморскому краю после протестов во Владивостоке возбудило два уголовных дела о применении насилия в отношении представителя власти.

23 января участники несанкционированной акции в поддержку Навального перекрыли движение по Светланской улице в центре Владивостока. Полицейские задержали больше трех десятков человек.

Надо отметить, что несогласованные протестные митинги и шествия в минувшую субботу прошли в нескольких десятках российских городов. По данным СМИ, в них приняли участие порядка 100 тысяч человек. Всего правоохранители задержали 3711 человек, большинство – 1455 – в Москве, сообщает «ОВД-Инфо». В лидерах также оказались Санкт-Петербург – 557 задержанных, а также Казань – 122.

Руководитель международной правозащитной группы «Агора» адвокат Павел Чиков сообщил в своем телеграм-канале, что по следам протестов 23 января в целом по России было возбуждено не менее 19 уголовных дел по пяти статьям УК – ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества), ст. 213 (хулиганство), ст. 267 (блокирование транспортных коммуникаций) и ст. 236 (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), почти половина из них расследуются в Москве. «Счет 19. Про задержанных подозреваемых пока не сообщается.

По ранее возбужденным делам идут допросы», – пишет Чиков.«Нам сообщают о допросах больные коронавирусом, вышедшие на протест в Москве», – отметил правозащитник. Ранее московский департамент здравоохранения сообщил о присутствии на акции в столице 19 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19. Уголовное преследование им может грозить в случае, если удастся доказать факты заражения других участников протестов, указывают правозащитники.

Владивосток, Москва, Наталья Петрова

Владивосток, Москва. Другие новости 25.01.21

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