«Люди не просто ждут...» Путин заметил требование россиянами «зримых перемен»

Президент РФ Владимир Путина заявил в ходе встречи с лидерами думских фракций, что жители России «справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен».

Как отметил глава государства, приближающиеся выборы в Госдуму имеют «исключительную значимость для России, для стабильного развития, успешного решения задач, которые отражены в национальных проектах».

«Все они подчинены одной, главной цели – качественно улучшить жизнь людей, вывести ее на принципиально иной, гораздо более высокий уровень. Именно такой прямой запрос – это и есть однозначный наказ для всех уровней власти. Люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен», – подчеркнул Путин, чьи слова приводит пресс-служба Кремля.

Президент также отметил, что для ведущих партий, а также для общественных сил, не представленных в парламенте, но планирующих принять участие в выборах, и избирателей важно, «чтобы выборы прошли открыто, честно, достойно, на высокой конкурентной основе».

В связи с этим Путин заявил, что российские власти не допустят ударов по своему суверенитету и попыток вмешательства в парламентские выборы. «Именно они, избиратели, будут определять итоги избирательной кампании. Именно они, граждане России, сделают свой выбор, и этот выбор мы обязаны защитить от любых попыток внешнего вмешательства. Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле», – сказал глава государства.

Путин также призвал ведущие партии работать «не только со своими сторонниками», но и «вести диалог» с теми гражданами, кто не следит за политикой или придерживается отличных от их взглядов, «настроен критично».

Выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2021 года. Депутатов изберут на пять лет. Половину парламентариев выберут по партийным спискам, еще 225 депутатов – по одномандатным округам.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.02.21

В Госдуме вопрос о назначении членов ЦИК вызвал неожиданные споры. / «США бросили нам перчатку»: в Госдуме заявили о «гонке социальных достижений». / За рубежом принято решение закрыть все украинские АЭС – киевский эксперт. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»