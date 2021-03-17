СМИ анонсировали перестановки в Совете Федерации

СМИ сообщили о перестановках в Совете Федерации.

По данным источника РИА «Новости» в аппарате Совфеда, вице-спикером палаты в среду, 17 марта, будет избран председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев. Сейчас эту должность занимает Ильяс Умаханов.

Собеседник агентства также сообщил, что Умаханов перейдет на должность спецпредставителя Совета Федерации по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.

Кроме того, на голосование в среду будет вынесен вопрос об избрании сенатора, бывшего замглавы МИД Григория Карасина председателем комитета Совфеда по международным делам.

Косачев подтвердил информацию о кадровых перестановках в Совете Федерации.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.03.21

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