Медведев: Холодная война России и США ставит под угрозу стабильность во всем мире

Россия и США вернулись к отношениям эпохи холодной войны. Об этом заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в статье для РИА «Новости».

По его мнению, санкции и конфликты между двумя странами делают нестабильной ситуацию во всем мире. «России и США фактически перешли от соперничества к конфронтации, по сути – вернулись в эпоху холодной войны. Санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов – все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности», – пояснил Медведев.

Он заявил, что Вашингтон снова в позиции лидера по части угроз и ограничений, а Москва просто старается не отставать от него. В этом политик нашел сходство между линиями поведения современной России и СССР. «Россия сегодня, как и СССР в прошлом, всегда была в состоянии догоняющей Соединенные Штаты по уровню угроз оппоненту», – заявил бывший президент.

Он напомнил о Карибском кризисе 1962 года, из которого удалось выйти мирным путем только благодаря трезвости оценки и мудрости принять компромисс у лидеров двух стран. «Между СССР и США был равноправный диалог, осуществляемый не через язык угроз и ультиматумов», – пояснил Медведев.

Как сообщал «Новый День», эксперты пришли к тому же выводу еще в феврале, после заседания Совета НАТО на уровне министров обороны. Аналитики назвали отношения России и североатлантического блока конфронтацией по многим линиям. В начале апреля Москва и Вашингтон обменялись информацией о ядерных арсеналах, подтверждая, что поддерживают его в пределах, оговоренных в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 23.04.21

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