«Зря смеетесь! С себя надо начинать!»: Госдума введет QR-коды для представителей правительства

В Госдуму будут пускать членов правительства только по QR-кодам. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, напомнив, что именно правительство внесло в парламент законопроекты об обязательных QR-кодах для россиян.

Вопрос о необходимости введения ограничений для представителей кабмина РФ, которые приходят в Госдуму для обсуждения законопроектов, в ходе сегодняшнего пленарного заседания поднял руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Политик заявил, что все они должны быть привиты от коронавируса – в противном случае пропускать их в здание не следует, сообщается на сайте Госдумы.

Володин поддержал это предложение и поручил аппарату нижней палаты парламента принять соответствующее решение в рамках пропускной системы. QR-код на вход в Госдуму должен быть «для тех, кто идет на обсуждение вопросов не только в зал пленарных заседаний, но и в комитеты», подчеркнул он.

Обращаясь к представителю правительства в Госдуме Александру Синенко, спикер нижней палаты заявил, что «в зал пленарных заседаний представители правительства должны приходить с QR-кодом». «А вы зря смеетесь! Правительство законопроект внесло в Госдуму, чтобы эта норма была распространена на всех граждан. С себя надо начинать!», – добавил Володин.

В минувшую пятницу в Госдуму были внесены резонансные правительственные законопроекты об обязательном наличии QR-кодов при посещении магазинов, ресторанов, а также для поездок на железнодорожном и авиатранспорте. Законопроекты перед принятием будут направлены для обсуждения в регионы РФ, Общественную и Счетную палаты, а также Совет Федерации. Ожидается, что согласование документов продлится до 14 декабря. Тем не менее, в ряде регионов страны уже действует система QR-кодов.

Москва, Наталья Петрова

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