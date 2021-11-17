российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 17 ноября 2021, 16:22 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

«Нарушают Конституцию и не только Конституцию...» Поклонская не поддержала введение QR-кодов

Бывший прокурор Крым, экс-депутат Госдумы, а ныне посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская выступила против введения QR-кодов в общественных местах и на авиа- и железнодорожном транспорте. Новоиспеченный дипломат заявила, что «QR-коды действительно нарушают Конституцию и не только Конституцию».

«Они нарушают вообще базовые права человечества. В том числе и те права, что закреплены во всеобщей декларации прав человека, принятой 10 декабря 1948 года… QR-коды нарушают права, изложенные в этой декларации, годовщину которой мы будем скоро отмечать, слушать, как она хороша и необходима. <…> Поэтому вот так!», – сказала Поклонская, отвечая на вопросы подписчиков в прямом эфире в Instagram.

Как сообщал «Новый День», правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном наличии QR-кодов при посещении массовых мероприятий, магазинов, ресторанов, учреждений культуры, а также для поездок на железнодорожном и авиатранспорте (междугороднем и международном) 12 ноября. В нескольких регионах в минувшие выходные прошли акции протеста против QR-кодов.

Фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России – За правду» заявили, что не поддержат эту инициативу, поскольку документ противоречит Конституции РФ.

Ожидается, что законопроекты будут рассматривать в декабре этого года.

Москва, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / QR-код

«Зря смеетесь! С себя надо начинать!»: Госдума введет QR-коды для представителей правительства / «Санитарный переворот»: депутат Госдумы обвинил одну из «башен» Кремля в дестабилизации ситуации в России / Иностранку не записали на прием в МФЦ из-за отсутствия QR-кода / QR-код – не тот: москвичи в массовом порядке рискуют столкнуться с проблемами во время поездок по России / «Смысл в адреналине»: подростки изобретают способы незаконного проникновения в ТЦ / Кино, цирк, зоопарк: куда пустят подростка без родителей в период проверки QR-кодов / Аналог QR-кодов будет на стадионах: Госдума одобрила электронную идентификацию спортивных болельщиков / Перспектива QR-кодов: Минтранс РФ ожидает, что закон будет принят до нового года

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Москва, Севастополь, Центр России, Юг России, Политика, Россия, QR-код,