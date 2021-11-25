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Четверг, 25 ноября 2021, 10:11 мск

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ЦРУ грозит России последствиями из-за акустических атак на дипломатов

Фото: www.cia.gov

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс предупредил Россию о последствиях из-за так называемого «гаванского синдрома». Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания директор ЦРУ обсуждал инциденты, которые также связывают с акустическими атаками на дипломатов, с руководством Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки России. В разговоре Бернс заявил, что подобное воздействие, следствием которого становятся серьезные повреждения мозга и другие болезненные состояния, «выходит за рамки приемлемого поведения для профессиональных разведслужб».

В статье подчеркивается, что директор ЦРУ не обвинял напрямую Москву в возникновении «гаванского синдрома». «Тот факт, что Бернс сформулировал предупреждение со словом «если», предполагает, что после четырех лет расследований при разных администрациях власти США по-прежнему не могут определить причину необычных инцидентов», – пишет WP.

Однако решение обсудить этот вопрос с российскими спецслужбами говорит о том, что ЦРУ подозревают Москву в причастности.

Ранее Кремль неоднократно отвергал, что имеет какое-либо отношение к «гаванскому синдрому». Причины загадочного воздействия, которому подверглись американские дипломаты сначала на Кубе, а потом и по всему миру, остаются не раскрытыми.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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