Медведев и Грызлов сохранили высшие посты в ЕР

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев переизбран на пост председателя «Единой России». Соответствующее решение было принято в субботу на заключительном этапе съезда партии, который прошел в столичном ««Экспоцентре». Согласно партийному уставу, срок полномочий председателя «Единой России» составляет пять лет.

Медведев возглавляет «Единую Россию» с мая 2012 года, в 2017 году его переизбрали на пост председателя партии власти на новый пятилетний срок.

Председателем высшего совета ЕР переизбран Борис Грызлов. Он занимает эту должность с 2002 года. В соответствии с уставом партии председатель высшего совета избирается на пять лет.

Медведев, выступая на съезде, заявил, что России предстоит долгая борьба с короновирусом, пандемия не отступает. По его оценке, России удалось избежать сверхтяжелых последствий пандемии, хотя трудностей «очень много». Медведев поставил задачу ЕР донести до максимально большого количества людей важность вакцинации от коронавируса.

Добавим, что делегаты переизбрали состав Высшего совета ЕР – он обновился почти наполовину. Высший совет Единой России будет состоять из 100 человек. Сегодня в этот орган избрали 97 человек. На оставшиеся вакантные места попадут те, кто покажет наилучшие результаты в партийной работе, сказал Медведев.

В новый состав Генерального совета партии вошли 197 человек. Он обновился более чем наполовину – в него попали представители из всех российских регионов. Секретарем Генсовета ЕР переизбран Андрей Турчак.

Москва, Наталья Петрова

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