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Вторник, 7 декабря 2021, 11:02 мск

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Путин не считает нужным приглашать Байдена в «нормандскую четверку»

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не собирается предлагать американскому коллеге Джо Байдену присоединиться к «нормандской четверке» (Россия, Украина, Германия, Франция) на онлайн-переговорах во вторник. Об этом сообщил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

«Вряд ли он (Байден – прим. ред.) получит от президента Путина такое предложение», – сказал пресс-секретарь президента РФ, назвав «нормандский формат» по урегулированию конфликта в Донбассе самодостаточным. В Кремле при этом считают эффективность «нормандского формата» «весьма и весьма скромной» из-за того, что Украина не выполняет Минские соглашения, добавил Песков. Он подчеркнул, что до сих пор Париж и Берлин считали «нормандскую четверку» самодостаточным форматом. «Нет никакой необходимости в его расширении», – добавил Песков.

Напомним, переговоры Путина и Байдена в формате видеоконференции должны начаться сегодня в 18:00 мск. Беседа лидеров двух стран пройдет в закрытом для СМИ режиме. Планируется показать только первые кадры встречи. Президенты двух стран обсудят вопросы двусторонних отношений России и США, а также напряженность вокруг Украины, ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии и Сирии. Кроме того, темами для беседы станут вопросы стратегической безопасности и расширение НАТО на восток.

В Кремле ранее заявляли, что Путин не планирует делать заявлений по итогам онлайн-встречи с Байденом.

Москва, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / Юго-Восток Украины

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