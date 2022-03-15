«Цены как в России»: Лукашенко раскрыл стоимость российского газа для Белоруссии

Минск будет закупать российские энергоресурсы почти по внутренним ценам России. Об этом во вторник заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мы их (энергоносители – прим. ред.) будем получать примерно по тем же, можно сказать, ценам, как в Российский Федерации – то, что мы всегда требовали от России», – отметил он (цитата по БЕЛТА).

По словам Лукашенко, низкие цены на газ и нефть улучшат конкурентоспособность белорусских товаров на российском и китайском рынках. «Там будет востребовано все, что мы производим – и легкая промышленность, и нефтепереработка, нефтехимия. Все, что мы производим, на этом огромном рынке в России и Китае нужно будет», – полагает он.

Накануне состоялись переговоры правительственных делегаций России и Белоруссии. Однако Лукашенко не стал раскрывать достигнутые договоренности. «Придет время – расскажем», – сказал он, отметив, что, наконец, «у руководства России и у всех россиян сформировалось твердое понимание, что мы должны быть вместе».

Минск, Наталья Петрова

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