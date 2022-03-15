российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 15 марта 2022, 16:31 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

«Цены как в России»: Лукашенко раскрыл стоимость российского газа для Белоруссии

Фото: president.gov.by

Минск будет закупать российские энергоресурсы почти по внутренним ценам России. Об этом во вторник заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мы их (энергоносители – прим. ред.) будем получать примерно по тем же, можно сказать, ценам, как в Российский Федерации – то, что мы всегда требовали от России», – отметил он (цитата по БЕЛТА).

По словам Лукашенко, низкие цены на газ и нефть улучшат конкурентоспособность белорусских товаров на российском и китайском рынках. «Там будет востребовано все, что мы производим – и легкая промышленность, и нефтепереработка, нефтехимия. Все, что мы производим, на этом огромном рынке в России и Китае нужно будет», – полагает он.

Накануне состоялись переговоры правительственных делегаций России и Белоруссии. Однако Лукашенко не стал раскрывать достигнутые договоренности. «Придет время – расскажем», – сказал он, отметив, что, наконец, «у руководства России и у всех россиян сформировалось твердое понимание, что мы должны быть вместе».

Минск, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Лукашенко Александр

Лукашенко пригрозил перекрыть ЕС транзит газа в ответ на новые санкции / Лукашенко пообещал «очень скоро» уйти с поста президента / «Надо иметь свое»: Лукашенко поручил запустить производство стрелкового оружия / «Вопрос признания Белоруссией Крыма тоже будет решен»: эксперт о встрече Путина и Лукашенко / Лукашенко запретил вести прямой эфир с несогласованных акций / Евросоюз одобрил санкции против Лукашенко / Путин и Лукашенко обсудили полное открытие российско-белорусской границы / Лукашенко приедет в Москву 14 сентября: подробности держатся в секрете

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Лукашенко Александр,