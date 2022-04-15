«Волдеморт бился за правду, а Поттер – предатель», – пиарщики в МГИМО обсудили информационную войну против России

В МГИМО пиарщики обсудили информационный конфликт, в который оказалась втянута Россия, – речь об этом зашла на конференции «Цифровые международные отношения». Участники обсудили позиции РФ в борьбе двух пропаганд и то, как украинцам помогает «Властелин колец», кто был прав – Гарри Поттер или Волдеморт.

Политтехнолог Евгений Минченко рассказал о своем видении ситуации с производством политконтента для широкой аудитории. О его качестве специалист отозвался, мягко говоря, критически. «Почему с точки зрения качества контента [политическая реклама] такое «унылое гуано»? Поколенческая история. Ориентированную на «игреков» и «зетов» рекламу снимают «игреки» по заказу «иксов», чтобы нравилось «бумерам». Более того, маниакальное стремление – давайте придумаем единую идеологию и всем ее наденем на голову – какая нафиг единая идеология? Для моего циничного поколения «иксов», которое ценит карьеру, успех, даже для нас уже это безумная туфта. А для «игреков», для которых важны коммуникация, изменения, устроенность, и для «зетов», которые живут впечатлениями и эмоциями, – это не работает. Этого нового языка [для политической рекламы, которая бы воспринималась и «игреками», и «зетами»] никто не выработал. К сожалению, в современной информационной войне это очень заметно. У нас чисто «бумерская» история: начальство расскажет, как надо, раз в неделю, ну раз в день брифинги Конашенкова, он железным тоном вам читает то, что на суфлере, а за ним какая-то нечитаемая карта. И [с другой стороны] украинские пропагандисты – сидит расслабленный Аристович в образе любовника и говорит: «Сегодня мы выровняли линию фронта, отошли на 100 километров, ну да, у нас разбомбили три деревни». А что так можно говорить? Да, можно! И этот разрыв цепляет, он дает эмоцию. У них «иксы» воюют против наших «бумеров». У нас из «иксов» только Рамзан Ахматович, который иногда повеселит немножко», – высказался Минченко.

По его словам, российской пропаганде не хватает эмоций и сопереживания. «У нас с эмпатией беда. История – самое главное. Какие [закладывает российская сторона] архетипические сюжеты? Всего их четыре: оборона крепости, поиск сокровищ, самоубийство божества и возвращение домой. У украинцев понятно – оборона крепости. У нас про что? Какую историю мы рассказываем? Про то, что нам опасно, когда под Киевом ракеты? У них есть понятная картинка – «Властелин колец», причем в исполнении Питера Джексона. А у нас статьи Джона Миршаймера в переводе Лукьяненко, но про них эпос никто не снял, и предположу, что не снимет. Если нет яркой модели, архетипического сюжета, кто это считает? По количеству [позитивных] упоминаний [в медиа] мы, вполне возможно, перебиваем [их]. Но вопрос – где сюжет, где метафора?» – спросил специалист.

Он объяснил, что обсуждал эту тему с коллегами. «Мы пришли к выводу, что оптимальная метафора для спецоперации [для выражения российской позиции] – освобождение заложников. Есть кино с Сэмюэлем Джексоном «Переговорщик», с Брюсом Уиллисом какое-то. Тогда, пожалуйста, покажите линейку образов – вот переговорщик, вот готовится спецназ, вот спасли заложников. Эпос должен быть населен героями. У них они есть. Украинцы – это хоббиты, американцы – эльфы, поляки – видимо, роханцы, ну и так далее. Это более-менее понятно, – добавил Минченко. – И то вон девчонки уткнулись в смартфоны, для них «Властелин колец» – олдовая фигня, которая не цепляет. Я даже не знаю, на каком языке с ними говорить. Может, мне для них надо было ролик в тик-ток снять? Проблема в том, что туда уже ничего не загрузить. Я более-менее держу в напряжении «бумеров», кивают «иксы», эмоционально цепляются «игреки» и часть «зетов», а часть «зетов» потерялась. И это ключевая история: я могу сколько угодно давать позитивных сигналов, а респонса не будет».

Пиарщик Андрей Ермошкин, в свою очередь, заявил, что «сделать круто» можно, но «нет денег». «А вот где деньги – это вопрос риторический в стране. А сделать можно все», – сказал он.

Ермошкин добавил, что сам сравнивает происходящую информационную войну с другой популярной книжной и киношной сагой. «Сравнение с «Властелином колец» крутое, а у меня было с «Гарри Поттером». Там были Волдеморт и Гарри Поттер, – напомнил спикер. А затем обратился к студенткам МГИМО: «Вопрос, девочки, вам: кто хороший? А вот ребятки 12-14 лет сомневаются, потому что они говорили, что и Гарри Поттер не такой хороший – потому что предатель, потому что друзей подставлял, он эгоист, и вообще образ у него такой странный, а в этом плане Тот-кого-нельзя-называть бился за правду. За свою, конечно. А вот какая правда у кого… Правда, которая есть в России, действительно плохо транслируется, нигде не видно и нигде не слышно. Можно было бы фильм снять, но не, прошу прощения, «Крымский мост», а грустный, формата «Девятой роты», но про Донбасс. И мы бы все его посмотрели, и для нас не было бы всплеска – что тут происходит, что тут восемь лет происходило, а мы не знали».

Москва, Екатерина Норсеева

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