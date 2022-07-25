Израиль может присоединиться к антироссийским санкциям Запада

Премьер-министр Израиля, глава внешнеполитического ведомства страны Яир Лапид поручил МИД подготовить «политические меры» в отношении России в случае ликвидации еврейского агентства «Сохнут». Об этом сообщило издание Israel Hayome.

В публикации отмечается, что Лапид планирует принять решение по возможным мерам в ближайшие дни. «В Иерусалиме считают, что атака и требование цены – единственный способ, который может быть эффективным против Москвы», – пишет издание.

По сведениям информированного источника, израильская делегация, которая должна была отправиться в Москву в субботу, 23 июня, чтобы попытаться убедить российские власти отказаться от закрытия еврейского агентства, не вылетела в российскую столицу, как планировалось, поскольку Россия еще не выдала визы.

Израильские законодатели встретились в субботу, чтобы обсудить вопрос по «Сохнуту». Некоторые из них даже предложили полностью изменить свою политику в отношении российской спецоперации на Украине. Тем не менее, другие подчеркивали, что подход к этой проблеме должен быть не только кнутом, но и пряником.

Экс-посол Израиля в России Цви Маген заявил, что израильские власти могу применить несколько способов давления на российскую сторону. Например, изменить свою по сути нейтральную позицию относительно спецоперации на Украине.

«Это может возыметь неблагоприятные последствия, но это тоже вариант. Кроме того, Израиль может присоединиться к санкциям Запада в отношении России», – сказал дипломат.

Накануне премьер Израиля Яир Лапид заявил, что закрытие агентства «Сохнут» в России, будет иметь серьезные последствия для отношений Израиля и России, сообщал ТАСС.

На прошлой неделе управление Минюста РФ по Москве обратилось в Басманный суд с иском о ликвидации АНО «Поддержка связей с еврейской диаспорой «Еврейское агентство «Сохнут». Беседа по этому ходатайству назначена судьей на 28 июля, сообщили в суде. Пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова уточнила, что иск связан с нарушением организацией российского законодательства при осуществлении своей деятельности, сообщал «Интерфакс». Издание The Jerusalem Post со ссылкой на источники в самом агентстве сообщило, что организации предъявлены претензии по поводу предполагаемого незаконного сбора информации о гражданах России.

Надо отметить, что по программе репатриации агентства «Сохнут» в 2021 году в Израиль переехало свыше 21 тыс. российских евреев, а в последние несколько месяцев – почти три десятка тысяч человек из России, а также с Украины, уточнял ранее «Коммерсантъ».

Тель-Авив, Наталья Петрова

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