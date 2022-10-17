В Госдуме предложили лишить сенаторов и депутатов брони от мобилизации

Депутаты Госдумы разработали поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в России». В документе предложено снять бронь от частичной мобилизации с членов Совета Федерации и депутатов Госдумы. По мнению авторов инициативы, в первую очередь необходимо призывать сотрудников Росгвардии, МЧС, военной прокуратуры и других силовых структур. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

Один из авторов законопроекта, глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов пояснил, что инициатива «позволит удовлетворить запрос общества на справедливость».

По действующему законодательству, право на отсрочку, включая депутатов и сенаторов, есть у семи категорий россиян. Парламентарии предлагают предоставить отсрочку 16 категориям граждан, из которых 10 – новые. Среди них – сыновья (родные братья) погибших военнослужащих по призыву; граждане, имеющие ребенка и воспитывающие его без отца (матери); родители (усыновители) или опекуны, ухаживающие за ребенком-инвалидом до 18 лет или инвалидом с детства I группы, а также матери, у которых четверо и более детей до восьми лет, если они воспитывают их без мужа.

При этом отсрочку для депутатов и сенатор предложено вообще исключить. Кроме того, в законопроекте прописаны две новые категории граждан, которых предлагают призывать в рамках частичной мобилизации в первоочередном порядке. К первой предлагается отнести тех, кто служит в войсках нацгвардии, в спасательных воинских формированиях, Службе внешней разведки, органах Федеральной службы безопасности, военной прокуратуре, военных следственных органах СКР и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки, а также в воинских подразделениях федеральной противопожарной службы. Во вторую категорию включили граждан которые были уволены с военной службы и зачислены в запас Вооруженных сил России.

По сведениям издания, законопроект планируют внести в Госдуму 17 октября.

Надо отметить, что в сентябре с аналогичной инициативой выступил глава Чечни Рамзан Кадыров, заявив о наличии «колоссального штата» сотрудников в российских силовых ведомствах. «Вместе с силовыми и военными ведомствами – это примерно 5 млн человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 млн человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится», – отмечал он.

Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Он заявлял, что призыву будут подлежать граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, прошли службу в ВС России, имеют определенные военно-учетные специальности и боевой опыт. Впоследствии Путин признал, что в ряде случаев военкоматы призывают россиян, не подлежащих мобилизации, и призвал исправить все возникшие ошибки. «Есть случаи, когда врачей с многолетним опытом назначают стрелками. Ну зачем?... Я прошу генпрокурора незамедлительно реагировать на каждый сигнал», – заявил президент 29 сентября на совещании с членами Совбеза РФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»