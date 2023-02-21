Путин: Запад уже потратил на поддержку киевского режима более $150 млрд

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что западные страны уже потратили более 150 млрд долларов на поддержку киевского режима.

«Мы защищаем жизни людей, свой родной дом, а цели Запада – безграничная власть. Он уже потратил более $150 млрд на пособничество и вооружение киевского режима», – сказал глава государства.

В то же время, указал Путин, страны «Большой семерки», по данным Организации экономического сотрудничества и развития, потратили на помощь беднейшим странам мира в 2020-2021 годы только 60 млрд долларов.

«На войну 150, а беднейшим странам, о которых якобы постоянно заботятся, 60. Да еще под известные требования покорности со стороны стран-получателей этих денег. И где же все разговоры о борьбе с бедностью? Об устойчивом развитии, об экологии? Куда все делось?», – сказал президент, отметив, что поток денег на войну не уменьшается.

Москва, Наталья Петрова

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