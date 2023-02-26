Запад пытается разделить Россию на мелкие части – Путин

Запад пытается «раскассировать» бывший Советский Союз и его основную часть – Российскую Федерацию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». При этом глава российского государства подчеркнул, что эти планы о разделе России имеют документальное подтверждение.

«У них одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть – Российскую Федерацию. И потом, может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль», – подчеркнул Путин.

По его словам, в случае реализации такого сценария судьба народов России могла бы кардинально поменяться, и прежде всего – русского народа. «Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос как русский народ в том виде, в котором есть сегодня», – отметил президент РФ

Как пояснил глава государства, взамен единого русского народа Запад хотел создать «московитов, уральцев и так далее», и такие планы зафиксированы в письменном виде.

«Это же все в планах было, эти планы они изложены на бумаге. Просто мы в условиях выстраивания отношений старались об этом из как бы соображений партнерских, не говорить об этом. Но это же все есть, это же все написано, на бумажке все написано», – сказал Путин.

«Ну, а теперь, когда их попытки переделать после развала Светского Союза мир исключительно под себя, довели вот до такой ситуации. Ну, конечно, мы вынуждены на это реагировать», – заявил глава государства.

Москва, Светлана Антонова

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