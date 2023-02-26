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Воскресенье, 26 февраля 2023, 16:05 мск

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Путин поздравил дорогого друга Эрдогана с днем рождения

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня. Как сообщила пресс-служба Кремля, российский лидер также поздравил турецкого коллегу с днем рождения.

В поздравительной телеграмме глава российского государства назвал Эрдогана дорогим другом, который внес личный вклад в укрепление дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между РФ и Турцией.

«Уверен, что мы будем и впредь планомерно воплощать в жизнь взаимовыгодные совместные проекты, продолжим координацию усилий в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки дня», – говорится в послании Путина с пожеланием крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.

Турецкому президенту сегодня исполнилось 69 лет.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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