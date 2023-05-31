российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 31 мая 2023, 15:48 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Берлин потребовал от Москвы закрыть 4 из 5 российских консульств в Германии

Германия потребовала от России закрыть четыре из пяти генконсульств в ФРГ к 1 января 2024 года. Об этом заявил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристофер Бургер на брифинге в среду. Он объяснил эту меру введением российскими властями лимита на число работников германских учреждений в РФ.

Российские ограничения вступают в силу в начале июня. Москва сокращает предельную численность сотрудников немецких учреждений в России до 350 человек.

Как заявил Бургер, Берлин отозвал согласие на работу четырех российских консульств «с целью соблюсти паритет обоюдного присутствия как в кадровом, так и структурном отношении», передает ТАСС.

Таким образом, работу продолжат посольство России в Берлине и одно из российских генконсульств в Бонне, Франкфурте, Гамбурге, Лейпциге и Мюнхене.

Кроме того, сообщил дипломат, власти Германии в рамках сокращения немецкого присутствия в России до ноября текущего года закроют германские генконсульства в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске. Он отметил, что их работа уже значительно ограничена.

Как сообщал «Новый День», генконсульства ФРГ в Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске с 1 июня не будут принимать заявления на визы. Обработка всех заявлений о выдаче национальной визы будет осуществляться только в посольстве Германии в Москве.

Берлин, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Германия

Министру экономики Германии прислали письмо с неизвестным порошком / Bloomberg: Германия обнаружила у себя тайные отделы полиции Китая / «Нет сил»: Зеленский выпрашивает у Германии побольше оружия для удара по России / Германия готовит новую военную помощь Киеву на 2,7 млрд евро / В Германии 12 человек пострадали при взрыве в многоэтажном доме / При стрельбе на заводе в Германии погиб человек / В Германии поезд сбил группу рабочих, есть погибшие / В ФРГ задержали 30 человек за связи с итальянской мафией

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Германия,