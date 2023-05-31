Берлин потребовал от Москвы закрыть 4 из 5 российских консульств в Германии

Германия потребовала от России закрыть четыре из пяти генконсульств в ФРГ к 1 января 2024 года. Об этом заявил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристофер Бургер на брифинге в среду. Он объяснил эту меру введением российскими властями лимита на число работников германских учреждений в РФ.

Российские ограничения вступают в силу в начале июня. Москва сокращает предельную численность сотрудников немецких учреждений в России до 350 человек.

Как заявил Бургер, Берлин отозвал согласие на работу четырех российских консульств «с целью соблюсти паритет обоюдного присутствия как в кадровом, так и структурном отношении», передает ТАСС.

Таким образом, работу продолжат посольство России в Берлине и одно из российских генконсульств в Бонне, Франкфурте, Гамбурге, Лейпциге и Мюнхене.

Кроме того, сообщил дипломат, власти Германии в рамках сокращения немецкого присутствия в России до ноября текущего года закроют германские генконсульства в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске. Он отметил, что их работа уже значительно ограничена.

Как сообщал «Новый День», генконсульства ФРГ в Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске с 1 июня не будут принимать заявления на визы. Обработка всех заявлений о выдаче национальной визы будет осуществляться только в посольстве Германии в Москве.

Берлин, Наталья Петрова

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