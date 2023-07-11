Президентом Узбекистана переизбран Шавкат Мирзиеев

На выборах президента Узбекистана одержал победу действующий глава государства Шавкат Мирзиеев. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

«Принято постановление об избрании Шавката Миромоновича Мирзиеева на должность президента Республики Узбекистан 87,05% голосов избирателей, принявших участие в выборах», – говорится в сообщении.

Досрочные президентские выборы в Узбекистане прошли 9 июля. Итоговая явка на выборах составила 79,8%, или 15,6 млн избирателей.

Ташкент, Зоя Осколкова

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