Старые партии теряют лицо и электорат: политологи о судьбе СР, ЛДПР и КПРФ

В изменившихся политических реалиях «старые» парламентские партии, такие как СРЗП, КПРФ и ЛДПР, столкнулись с серьезным кризисом, прежде всего идеологическим. По мнению политологов, сейчас в политической системе страны им отведена довольно скромная роль, что видно даже по тому, какое участие они принимают в президентской кампании. «Новый День» опросил экспертов о ближайших перспективах трех старейших парламентских партий в России.

«Вопрос о состоянии партийной системы действительно непростой, – говорит политтехнолог Сергей Мошкин. – Партийная конфигурация сложилась таким образом, что есть лидер, партия власти, а остальные – ее своеобразные филиалы. И каждый год они теряли свое лицо, избирателей, собственную повестку. Та система, которая есть сегодня, не отражает всей полноты мнений и настроений. В условиях поляризации мнений практически все партии еще больше сместились в сторону ЕР, все происходящее усугубило их привластное положение. С началом СВО парламентские партии абсолютно утратили собственные повесткообразующие темы, потеряли лицо. Кроме того, нельзя забывать о личностном факторе. ЛДПР всегда воспринималась как партия одной личности. Со смертью Жириновского ушла вся ее харизма. Партия какое-то время держалась, имела свою прослойку сторонников, но она иссякает. То же самое – «Справедливая Россия». Еще в 2018 году Миронов принимал участие в президентских выборах, и говорил, что суть его программы – поддерживать Владимира Путина. В этот раз они даже не выдвинули кандидата, не обозначили свое присутствие на выборах. Это говорит о том, что система дряхлеет. Хотя запрос на заполнение пустующих ниш есть – об этом говорит сбор подписей в поддержку Бориса Надеждина. Хотя сам он не скрывает, что его ближайшая цель засветиться перед следующими выборами в Госдуму».

Политтехнолог Илья Ананьев считает, что такие ребрендинговые ходы, как, например, анонсированное в СМИ возвращение «Справедливой России – Патриотов – За правду» к более краткому названию, существенного влияния на рейтинги партии не окажет. «Выходы и входы кадров партии и их пересменка вряд ли принесут какие-то значимые победы СР. Главная проблема СР сегодня – отсутствие яркого политического ивента и потеря и угасание в инфополе первого лица – Сергея Миронова. Ну и главный маркер – видимая лояльность Кремлю и полная покорность, что полностью нивелирует политическую эксклюзивность и стирает самооценку СР». Что касается будущего КПРФ и ЛДПР, то они, считает эксперт, будут сохраняться строго в рамках правил игры и лояльности к администрации президента. «Все-таки за ними достаточное количество электоральных групп и их на внутренней политике необходимо сохранять. Так же, как и набор нескольких партий, которые будут помогать Кремлю подчеркивать демократичность в России. Для Кремля они полностью управляемы и не приносят опасностей», – резюмирует эксперт.

О кризисе партийной системы говорит и профессор кафедры политических наук департамента социологии и политологии УрФУ Анатолий Гагарин. Главное, считает он, это отсутствие идеологии – партии просто не знают, что предложить своему электорату. «Поменялась политическая обстановка, и старым партиям крайне сложно найти свою нишу, потому что в теме СВО и всего, что с этим связано, доминирует партия власти. Найти свою линию крайне сложно. Сейчас в стране стоит вопрос выработки государственной идеологии, после выборов президента он станет главным. Партиям надо попасть в колею. Кто будет ближе, того и ждет успех в ближайшие годы», – полагает собеседник «Нового Дня». Имеет значение и личный фактор. Например, в КПРФ, помимо идеологического кризиса, остро стоит проблема с преемником: если им станет Зюганов-внук, это может оттолкнуть часть сторонников. Если говорить об ЛДПР, то Слуцкий добился определенной динамики, он лично участвует в президентских выборах и, вероятно, обгонит Харитонова, но как будет развиваться ситуация с партией дальше, покажет время.

Напомним, в выборах президента будут участвовать только четыре кандидата, из них партийных – трое: Владислав Даванков от «Новых людей», Николай Харитонов от КПРФ и Леонид Слуцкий от ЛДПР.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

© 2024, РИА «Новый День»

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