В Госдуме заявили о необходимости привлекать к ответственности всех, призывающих к самосуду

Депутат Госдумы, спецпредставитель по вопросам миграции и гражданства, Константин Затулин в понедельник, 25 марта, заявил, что людей, которые призывают к самосудам после теракта в «Крокус сити холле», необходимо привлечь к ответственности, – сообщают СМИ.

Сообщается, что Затулин заявил следующее: «Я считаю, что люди, призывающие к самосудам и погромам в связи с событиями в «Крокусе», они также как те, кто виновен в этом теракте, конечно по другой статье, но они, все-таки, должны быть привлечены по законам военного времени к ответственности. Они, по сути, провоцируют дестабилизацию внутри страны, потому что борьба с мигрантами в той форме, в которой они это себе представляют, она неизбежно аукнется обострением внутри России межнациональных отношений».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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