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Четверг, 28 марта 2024, 12:27 мск

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В Киргизии заявили о вербовке граждан страны для совершения терактов в России

Минтруда Киргизии предупредило о том, что через соцсети и популярные мессенджеры, в том числе через Telegram, происходит вербовка граждан республики для совершения терактов на территории России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Через социальные сети и популярные мессенджеры, такие как Telegram, ведется активная вербовка граждан, в том числе несовершеннолетних детей для участия в террористических актах на территории России», – говорится в сообщении.

В Минтруда республики уточнили, что вербовщики в основном ищут своих жертв на сайтах знакомств, анализируя переписки в различных группах по религиозным, культурным, национальным и другим социальным признакам. Зачастую вербовщики делают ставку на «уязвимых людей, лиц, находящихся в депрессии или испытывающих какие-либо трудности», отметили в ведомстве.

Киргизские власти призвали граждан, находящихся на территории России, не устраиваться на работу через соцсети, не принимать участие в различных акциях и контролировать детей.

Ранее сегодня пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что владельцу Telegram Павлу Дурову следует обратить больше внимания на то, что мессенджер все больше становится инструментом в руках террористов.

Бишкек, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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