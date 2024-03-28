Использование Telegram террористами требует большего внимания от Дурова – Кремль

Российские власти не планируют блокировать мессенджер Telegram, заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков. При этом он отметил, что его владельцу Павлу Дурову следует обратить внимание на использование сервиса террористами.

«Безусловно, мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания, потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос, собственно, на глазах у нашего поколения, всё больше становится инструментом в руках террористов – используется в целях террористических», – заявил Песков в комментарии Life.

Напомним, один из задержанных, подозреваемых в теракте в «Крокус сити холле», заявил на допросе, что пошел убивать людей за деньги, получив задание от «помощника проповедника» через Telegram. Накануне источник РИА «Новости» сообщил, что исполнителей теракта в «Крокусе» завербовали через Telegram-канал «Голос Хорасана», который работает на аудиторию в Таджикистане и контролируется афганским крылом «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ). По его словам, сейчас этот канал удален.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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