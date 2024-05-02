США сорвали встречу представителей Минфинов и Центробанков БРИКС

США сорвали встречу представителей министерств финансов и центральных банков стран БРИКС. Об этом сообщил РИА «Новости» исполнительный директор от России в Международного валютного фонда (МВФ) Алексей Можин.

Главы делегации Министерства финансов и Банка России не приехали на весенние министерские встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне из-за невыдачи во время виз Соединенными Штатами. Визит был запланирован для заместителя министра финансов Ивана Чебескова и первого заместителя председателя Банка России Владимира Чистюхина, а также сотрудников Минфина и ЦБ.

«Кстати, как раз на вторник была назначена встреча заместителей министров финансов и председателей ЦБ стран БРИКС, которая оказалась сорвана», – отметил Можин.

США выдали визы в подходящие сроки только младшим сотрудникам ЦБ РФ, а из Минфина вовремя документы не получил никто. Американское посольство в Москве уведомило делегацию о получении виз в тот день, когда конференция уже проводилась, а командировки были отменены.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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