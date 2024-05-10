Путин назначил Мишустина главой правительства

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина главой правительства РФ.

«Глава государства подписал Указ «О Председателе Правительства Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте Кремля. – В соответствии с пунктом «а» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича Председателем Правительства Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания».

Ранее кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра утвердила Госдума. «Представление о его утверждении на должность внес Президент РФ Владимир Путин. За Михаила Мишустина проголосовали 375 депутатов», – сообщается на сайте Госдумы.

О поддержке кандидатуры Мишустина заявили руководители четырех из пяти фракций Госдумы, фракция КПРФ от голосования за кандидатуру председателя правительства РФ воздержалась.

В ходе обсуждения кандидатуры на пост главы кабмина Вячеслав Володин попросил Мишустина сохранить сельское хозяйство в числе приоритетных направлений деятельности будущего правительства, а также обратил внимание на ситуацию в медицине, указав на одну из наиболее кричащих проблем в сфере здравоохранения в России – дефицит кадров. Сейчас не хватает 30 тысяч врачей, сообщил Володин.

«Основой работы правительства в ближайшие шесть лет считаю послание президента Федеральному Собранию. Это ключевые приоритеты и масштабная программа, которую нам предстоит реализовать», – сказал Мишустин.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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