Евросоюз может заморозить заявку Грузии на вступление из-за закона об иноагентах

Европейский союз может приостановить заявку Грузии на присоединение к блоку, если Тбилиси примет закон об иностранных агентах. Об этом пишет Financial Times.

Решение ЕС начать переговоры о вступлении Грузии в союз, вероятно, будет отложено на неопределенный срок, если закон об иноагентах вступит в силу, рассказали изданию собеседники среди европейских официальных лиц.

Грузия подала заявку на вступление в Евросоюз в марте 2022 года и в декабре 2023 года получила статус кандидата на присоединение к объединению. Далее Еврокомиссия должна дать рекомендацию правительствам стран ЕС одобрить начало переговоров о членстве. Однако в Брюсселе дали ясно понять, что если закон об иноагентах будет принят, то Еврокомиссия не будет давать такой рекомендации, уточняет газета.

Накануне грузинский парламент принял закон «О прозрачности иностранного влияния» в третьем, окончательном, чтении. Документ предусматривает регистрацию в отдельном реестре тех средств массовой информации, некоммерческих и юридических лиц, которые получают более 20% доходов из-за рубежа.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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