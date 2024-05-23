Путин отправится с двухдневным визитом в Белоруссию

Президент России Владимир Путин посетит Белоруссию с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Поездка продлится два дня. В рамках визита глава государства проведет обширные переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко.
«В ходе переговоров планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, ход и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также ключевые темы международной повестки дня», – говорится в сообщении.
В пресс-службе президента уточнили, что визит пройдет по приглашению Лукашенко.
Минск, Зоя Осколкова
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