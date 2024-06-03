Москва решительно осудила израильские авиаудары по территории Сирии

Министерство иностранных дел РФ после очередных израильских авиаударов по территории Сирии в районе Алеппо, которые привели к ранениям и гибели мирных людей, в том числе ребенка, решительно осудило агрессивные действия Тель-Авива, грубо нарушившего суверенитет страны и базовые нормы международного права.

В заявлении, опубликованном на сайте российского МИДа, говорится: «3 июня после полуночи израильская авиация нанесла удары по окрестностям второго по величине города Сирии Алеппо. В результате атаки имеются многочисленные погибшие и пострадавшие, причинён значительный материальный ущерб. Ранее, вечером 29 мая, ВВС Израиля поразили жилое здание в г.Банияс провинции Тартус, что привело к гибели двухлетней девочки и ранению членов её семьи, а также других проживающих в этом доме мирных жителей. В Москве решительно осуждают данные агрессивные действия, представляющие собой грубое нарушение суверенитета Сирии и базовых норм международного права».

«Подобные силовые акции, которые в нынешней напряженной региональной ситуации могут привести к крайне опасным последствиям и спровоцировать масштабную вооружённую эскалацию, недопустимы. МИД России в очередной раз настоятельно призывает израильское руководство отказаться от этой порочной практики, чреватой неконтролируемой дестабилизацией обстановки на всем Ближнем Востоке», – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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