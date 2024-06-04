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Вторник, 4 июня 2024, 18:07 мск

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В Грузинский парламент внесен пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ*

Генеральный секретарь партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе на брифинге во вторник, 4 июня, объявил о внесении в парламент пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ*, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Каладзе сказал: «Поступивший в парламент пакет законопроектов ограничивает ЛГБТ* только в пропаганде. Важно, чтобы эта пропаганда была ограничена. Ранее мы неоднократно заявляли об этом. Свобода слова, выражения мнений и права человека независимо от вероисповедания и ориентации в стране защищены. Права и интересы всех людей будут строго защищены. Гарантом этого является правительство Грузии, наша конституция и наше законодательство».

*Движение признано в России экстремистским движением и запрещено

Тбилиси, Иван Бабурин

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Метки / Грузия

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