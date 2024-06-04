США никогда не ограничивали Киев в использовании американских систем ПВО против российских самолетов за пределами Украины

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге во вторник, 4 июня, заявил, что США никогда не ограничивали Киев в применении средств ПВО против российских самолетов даже за пределами воздушного пространства Украины, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Кирби сказал: «Ограничений на то, чтобы украинцы сбивали неприятельские самолеты, даже если эти самолеты не обязательно находились в украинском воздушном пространстве, никогда не было. Они могут сбивать российские самолеты, которые представляют непосредственную угрозу, что они и делают с начала войны».

«К тому же, США не в состоянии ежедневно отслеживать применение украинцами переданного им оружия, но они понимают ограничения», – добавил представитель Белого дома.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube