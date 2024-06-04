российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 4 июня 2024, 19:52 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

США никогда не ограничивали Киев в использовании американских систем ПВО против российских самолетов за пределами Украины

фото украинских СМИ

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге во вторник, 4 июня, заявил, что США никогда не ограничивали Киев в применении средств ПВО против российских самолетов даже за пределами воздушного пространства Украины, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Кирби сказал: «Ограничений на то, чтобы украинцы сбивали неприятельские самолеты, даже если эти самолеты не обязательно находились в украинском воздушном пространстве, никогда не было. Они могут сбивать российские самолеты, которые представляют непосредственную угрозу, что они и делают с начала войны».

«К тому же, США не в состоянии ежедневно отслеживать применение украинцами переданного им оружия, но они понимают ограничения», – добавил представитель Белого дома.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / США

США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты / США оправдали размещение ядерного оружия в Европе риском его распространения / Столтенберг уверен, что США продолжат поддерживать Украину, даже если Трамп вновь станет президентом / Минтранспорта и Управление гражданской авиации США игнорируют нарушения корпорации Boeing / Известного американского эксперта Скотта Риттера по приказу Госдепа сняли с рейса по пути на ПМЭФ / В Белом доме «понимают роль» Красной армии в победе над фашизмом / В Белом доме пообещали Киеву рассмотреть вопрос о «расширении географии» применения американского оружия / США и НАТО не планируют отправлять военных советников на Украину

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, США, Украина,