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Вторник, 4 июня 2024, 23:14 мск

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США открестились от причастности к протестам в Тбилиси из-за принятия закона об иноагентах

Фото: pixabay.com

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге во вторник, 4 июня, заявил, что протесты в Тбилиси, прошедшие в связи с принятием закона «об иноагентах» – это выражение воли грузинского народа, и Соединенные Штаты к этому никак не причастны, – сообщает ТАСС.

Комментируя заявление замглавы МИД РФ Михаила Галузина о том, что Запад может реализовать к октябрю в Грузии новый «майдан», представитель Госдепа сказал: «Протесты, которые проходят в Тбилиси – это выражение грузинским народом своей воли, с которым США не имеют ничего общего. Это связно с выражением народом Грузии своих собственных взглядов. Все обратные утверждения являются дезинформацией».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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