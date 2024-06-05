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Среда, 5 июня 2024, 19:43 мск

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Писториус призвал готовиться к войне с Россией через пять лет

Борис Писториус, скриншот видео Bloomberg

Министр обороны ФРГ Борис Писториус в Бундестаге в среду, 5 июня, заявил, что Германия не будет отправлять своих солдат на Украину, но к 2029 году Бундесвер должен быть готов к войне с Россией, – сообщает издание Focus.

Как передает немецкое издание, в ходе своего выступления Писториус сказал: «Немецкие солдаты в войне на Украине участвовать не будут. Но нам необходимо усилить оперативную готовность Бундесвера. Мы должны быть к 2029 году способны воевать. Россия давно перешла на военную экономику и продолжает вооружаться, а ее победа на Украине обойдется для Запада дороже, чем текущая помощь Киеву. Для нас имеют центральное значение три темы: кадры, техника и финансы».

«В чрезвычайных ситуациях нам могут понадобиться молодые мужчины и женщины, которые могут защитить нашу страну. Считаю необходимым ввести новую форму военной службы, которая не будет полностью свободной от обязательств перед государством», – добавил глава минобороны Германии.

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Германия

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