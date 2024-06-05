В Госдуме ответили на заявление Писториуса о подготовке Германии к войне с Россией

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя заявление главы минобороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что Германия должна подготовиться к войне с Россией к 2029 году, сказал, что «Россия все равно будет готова раньше», – сообщает РИА Новости.

В комментарии агентству Картаполов сказал: «Все эти высказывания рассчитаны только на то, чтобы подстегнуть своих вялых союзников на выделение помощи Украине и чтобы подтолкнуть собственные правительства на выделение денег на оборонно-промышленный комплекс, который их кормит. Будем смотреть внимательно, что они делают. Мы все равно будем готовы раньше них, к чему бы они ни готовились».

Ранее сегодня глава Минобороны ФРГ Борис Писториус во время выступления в Бундестаге заявил, что «к 2029 году Германия должна быть готова к войне с Россией».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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