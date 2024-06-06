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Четверг, 6 июня 2024, 19:23 мск

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Израиль заявил о готовности к проведению военной операции против «Хезболлы»

Командующий Северным военным округом генерал-майор Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ори Гордин на церемонии, посвященной событиям Второй ливанской войны 2006 года в четверг, 6 июня, заявил, что израильские военные на прошлой неделе завершили подготовку и готовы к операции против ливанского движения «Хезболла», – сообщает The Times of Israel.

Как сообщает израильское издание, во время своего выступления Гордин сказал: «На прошлой неделе мы завершили приготовления для проведения операции на севере. Я встречался с солдатами и командирами, они натренированы и настроены решительно. Уверен, что в отношении террористической организации «Хезболла» они возьмутся реализовать любую задачу. ...Перед ЦАХАЛ стоит ясная цель – обеспечить безопасность на севере страны, чтобы израильские перемещенные лица смогли вернуться домой».

Напомним, что накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ готовы к проведению масштабных военных операций на границе с Ливаном.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Израиль

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