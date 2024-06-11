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Среда, 12 июня 2024, 00:05 мск

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Движение ХАМАС ответило на предложение о прекращении огня

Фото: Freepik

Министерство иностранных дел Египта во вторник, 11 июня, сообщило, что Каир и Доха получили ответ ХАМАС на предложение о прекращении огня в секторе Газа, и теперь будут изучать его вместе с посредниками, – сообщают СМИ.

В заявлении египетского МИДа, в частности, говорится: «Арабская Республика Египет и Государство Катар объявляют о том, что получили 11 июня ответ движения ХАМАС и палестинских фракций на последнее предложение по сделке о прекращении огня и обмене пленными и задержанными. Посредники изучат ответ и будут проводить координацию с заинтересованными сторонами по поводу следующих шагов».

В свою очередь катарский телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на источники сообщает, что «ответ ХАМАС к предложению Израиля о прекращении огня включал поправки, в которых говорится о выводе войск с территории всего сектора Газа, включая контрольно-пропускной пункт Рафах и Филадельфийский коридор (между сектором Газа и Египтом – прим. ред.)».

Каир, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Египет

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