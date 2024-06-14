В Бундестаге призвали прислушаться к мирным предложениям Путина

Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт в пятницу, 14 июня, заявила, что главам государств и правительств G7 следует прислушаться к предложению президента России Владимира Путина о мирном урегулировании украинского конфликта, а не отвергать его, – передает агентство DPA.

Как сообщает агентство, немецкий политик сказала следующее: «Украина и Запад должны избежать исторической ошибки, резко отвергая сигналы из Москвы как нереалистичные максимальные требования. Наоборот – инициатива Путина должна быть воспринята с должной серьезностью и рассмотрена в качестве отправной точки для переговоров».

«Отказ от вступления в НАТО и долгосрочный безъядерный статус являются резонными требованиями со стороны Москвы. И в экзистенциальных интересах Европы найти сейчас компромисс, чтобы предотвратить угрозу крупной европейской войны. Главы государств и правительств G7 должны, как можно скорее рассмотреть и ответить на это предложение», – подчеркнула председатель партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость».

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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