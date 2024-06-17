Белый дом верит, что будущее Украины – в НАТО

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в понедельник, 17 июня, заявил, что Соединенные Штаты верят в то, что НАТО – это будущее Украины, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Кирби сказал: «Мы верим, что НАТО фигурирует в будущем Украины, и мы будем прорабатывать с ними каждый шаг на пути в альянс. Прежде чем претендовать на членство в НАТО, Украине предстоит сделать немало, включая обуздание коррупции. Решение о приеме в ряды альянса будут коллективно принимать его действующие члены, а не только США».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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